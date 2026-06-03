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Pazaryeri ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

Pazaryeri ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında sergi açıldı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide, kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. 58 kurstan 808 vatandaşın faydalandığı belirtildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeğiyle yaptığı ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Topsakal, açılışta yaptığı konuşmada, 1 Eylül 2025'ten bu yana merkez bünyesinde 58 kurs açıldığını ve bu kurslardan 808 vatandaşın faydalandığını söyledi.

Sergi açılışına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, daire müdürleri, halk eğitim kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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