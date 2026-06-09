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Bilecik'te ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik yapıldı

Bilecik'te ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik yapıldı
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında gençler için sergi, sohbet ve fide dikimi etkinliği düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında gençlere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gençlik Merkezi'nde düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında katılımcılar, açılan sergiyi gezip sohbet etti.

Ayrıca Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, fide dikip can suyu verdi.

Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.???????

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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