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Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek Başkan Kurt'u ziyaret etti

Bültenler - Güncel
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Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek Başkan Kurt'u ziyaret etti

Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Çiçek'e Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi Projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Kurt, "Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek'in sorunları hızla çözülüyor" dedi.

Ocak ayında gerçekleştirilen genel kurulda Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı seçilen Mehmet Çiçek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Kurt Çiçek'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Kurt ile Çiçek bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Başkan Kurt, Yenikent Mahallesinde hayata geçirmek istedikleri Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi Projesini anlattı. Çiçek'e proje çizimlerini de gösteren Başkan Kurt, "Yenikent Mahallemize son derece kullanışlı, konforlu hem de estetik açıdan çok özel bir kapalı pazar yeri yapacağız. İmkanlar dahilinde en kısa sürede de bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. Odunpazarı Belediyesi'nin katılımcı belediyecilik anlayışı ile yönetildiğine dikkat çeken Başkan Kurt, bu nedenle meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yaptıklarının altını çizdi. Başkan Kurt, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası ile iş birliğine açık olduklarını belirterek, "Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek'in sorunları hızla çözülüyor" dedi.

Yenikent Kapalı Pazar Yeri Projesinden çok etkilenen Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Başkan Kurt'a teşekkür ederek, projenin hayata geçirilebilmesi için Odunpazarı Belediyesi ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Çiçek, konuk severliği için de Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Bültenler / Güncel

Mehmet Çiçek, Kazım Kurt, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Haberler

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