Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Rize'nin Pazar ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir inek, trafiği birbirine kattı. Caddeye çıkarak sürücülere zor anlar yaşatan ineğin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI, O ANLAR KAMERALARDA
O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüde ineğin trafikte başıboş halde dolaşıp, karşı yöne geçtiği anlar yer aldı.