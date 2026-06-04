Haberler

Tokat'ta Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı

Tokat'ta Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesinde Şehit Osman Ateş Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde Şehit Osman Ateş Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi açıldı.

Sergide kursiyerlerin ürettiği geleneksel el sanatları ürünleri ilgi gördü.

Katılımcılar, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serginin açılışına Kaymakam Ramazan Teke, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Üzümören Belediye Başkanı Bekir Öncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı

İsrail milli marşı çalınca olanlar oldu!

Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>