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Pazar Belediye Başkanı Pervanlar, Muhtarlar Günü'nü Kutladı

Pazar Belediye Başkanı Pervanlar, Muhtarlar Günü'nü Kutladı
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Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelerek, onların hizmetlerine olan teşekkürlerini iletti ve ortak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Kentte bir restoranda düzenlenen programda muhtarlarla buluşan Pervanlar, selamlaşarak günlerini kutladı.

Muhtarların eksiksiz hizmet verdiğini belirten Pervanlar, "Ne mutlu ki belediyemizle her daim birlikte hareket eden ve ortak istişarelerde bulunan muhtarlara sahibiz. İnşallah muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızın, talep ve ihtiyaçlarını en kısa süre içerisinde karşılamaya devam edeceğiz. Köy ve Mahallelerimize yaptığımız çalışmalarımızı yerinde takip ederek, bizlere gerektiğinde rehberlik eden tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Program ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel

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