Paul Hitter'ın 'Uzaktan Akraba' Sergisi Açıldı

Macar asıllı sanatçı Paul Hitter'ın "Uzaktan Akraba" resim sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Sergide Hitter, eserleriyle tarihsel figürlerle bugünü harmanlayarak Mimar Sinan'dan Yunus Emre'ye, Piri Reis'ten Karagöz'e, Osmanlı sultanlarından Atatürk'e, sokak kültüründen geleneksel motiflere kadar uzanan zengin bir seçkiyi izleyiciye sunuyor.

Paul Hitter sergi açılışında AA muhabirine, İstanbul ve Türk kültürüyle olan derin bağını ve bu bağın sanatını nasıl etkilediğini anlattı.

Hitter, tarihi çok sevdiğini ve ilham aldığını belirterek, "Bu mükemmel bir denk gelişti. Biraz da çılgınım ve güzelliği arıyorum. Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da tüm bunları buldum. Balkanlar ile Türkiye'nin çok fazla ortak noktası var. Bunları görmek benim için çok önemli oldu. Ben İstanbul'da bir çocuk gibiyim. Çocuklar aslında maymun iştahlıdır çabuk sıkılır. Bir çocuk olmamın tek farkı İstanbul'da sıkılmaya fırsatım olmuyor. Çok dinamik şehir." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve modern dünyanın hızlandıkça her şeyin çılgınlaştığına değinen Hitter, izleyicinin resimlerinde geçmişi bulmasını, şimdiyi yaşamasını ve gelecek için temennilerde bulunmasını sağlamayı hedeflediğini, geçmişin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Serginin küratörü Numan Noyan Küçük, Macar asıllı sanatçı Hitter'ın, yıllar önce yaptığı bir İstanbul yolculuğunda sadece bir şehri değil, bir kültürü ve ruh halini keşfettiğini söyledi.

Küçük, "Uzaktan Akraba" sergisinin sanatçının bu içten yolculuğunun ve Türk kültürüyle karşılıklı esinlenmesinin bir yansıması olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan'dan Karagöz'e, Yunus Emre'den Atatürk'e kadar uzanan zengin ve katmanlı bir kültürel evrende gezinmeye çıkardı. Bu sergide göreceğiniz her figür, her detay, hem geçmişin taşıyıcısı hem de bugünün tanığıdır. Belki de en önemlisi, burada sadece bir gözlemci yok. Burada bu kültüre samimiyetle katılan bir sanatçı var. Bizler de artık onun uzaktan akrabalarıyız. Sergi, sanatçı için bir "eve dönüş", bizim için kültürle, tarihle ve sanatla yeniden tanışma fırsatı oldu."

"Bu samimi yaklaşım, izleyiciyi Hitter'ın dünyasına çekiyor"

Küçük, Paul Hitter'ın eserlerinde, özellikle insan ruhunu yüceltme çabası ve içtenlikle fırçasına taşıdığı Türk sevgisini samimiyetle inşa etmesine olanak sağladığına vurgu yaparak, "Dolayısıyla serginin kurgusu, Hitter'ın bu içsel yolculuğunu anlatırken, sevgi ve samimiyetini vurgulayan bir şekilde meydana geliyor. Böylece sergi, sadece görsel bir sunum değil, aynı zamanda izleyiciyi Hitter'ın duygusal bağlarıyla da tanıştıran bizi bu güçlü hikayeye tanık kılan bir deneyim sunuyor. Bu samimi yaklaşım, serginin kurgusunu daha yakın ve anlamlı kılarak izleyiciyi Hitter'ın dünyasına çekiyor." dedi.

Serginin Türk sanatını daha fazla tanıtmak için önemli bir fırsat yarattığının altını çizen Küçük, "Paul Hitter, Türk kültürüne ve İstanbul'a olan derin saygısı ayrıca ilgisini eserlerinde yansıtıyor. Onun sanatındaki kültürel etkileşim, Türk sanatının ve kültürünün evrensel bir bağlamda nasıl algılandığını dünyaya gösteren önemli unsurlardan birine dönüşüyor. Ayrıca sergi, Türk sanatının özgünlüğünü ve derinliğini vurgulayan bir platform sağlıyor, bu da sanatseverlerin Türkiye'nin sanatsal mirasıyla daha yakın bir ilişki kurmasına olanak tanıyor." şeklinde konuştu.

Hpo Tech katkılarıyla, proje yapımının Vodvil Yapım'a ait olduğu serginin küratörlüğünü Numan Noyan Küçük üstlenirken, koordinatörlüğünü Kerem Tayfun Özünal, sergi editörlüğünü Zeynep Çelik, Grafik Tasarım ve Video ise Enes Karatay'a ait.

"Uzaktan Akraba" sergisi 16 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Paul Hitter

Bükreş'te 1982'de doğan Macar asıllı sanatçı, erken yaşlarda fark edilen yeteneğiyle sanata yöneldi. Hitter, Bükreş Güzel Sanatlar Lisesini takiben Münih Güzel Sanatlar Akademisi'nde Nikolaus Lang, Sean Scully ve Karin Kneffel gibi isimlerle çalışarak resim ve grafik sanatçısı unvanını aldı.

Sanatçının eserleri, Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında çok sayıda özel ve kamusal koleksiyonda sergilendi.