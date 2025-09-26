Patnos'ta Ele Geçirilen Lahitler Sahte Çıktı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ele geçirilen 2 lahitin Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sahte olduğu belirlendi.

Patnos ilçesinde güvenlik güçleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser pazarlığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonla 2 lahit ele geçirildi.

Lahitler Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne gönderildi. Burada uzman ekiplerince yapılan incelemede, 2 lahitin sahte olduğu belirlendi.