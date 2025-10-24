Haberler

Patnos'ta Cezaevleri İçin Kitap Bağış Kampanyası Başlatıldı

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, ceza infaz kurumlarının kütüphanelerini zenginleştirmek amacıyla 'Kitap İyileştirir' temalı bir kitap bağış kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında 32 bin kitap, tutuklu ve hükümlülere ulaştırılması hedefleniyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Açık ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının kütüphanelerini zenginleştirmek amacıyla kitap bağış kampanyası yapıldı.

Patnos Adliyesi'nde gerçekleştirilen "Kitap İyileştirir, Sende Kitabın İyileştirici Gücüne Ortak Ol" temalı kitap bağış kampanyası Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Patnos Tugay Komutanı Tümgeneral Sedat Kara, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Erdem'in katılımıyla başladı.

Patnos Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli, burada yaptığı konuşmada, Patnos İlçe Halk Kütüphanesi ile gerçekleştirilen protokol kapsamında 32 bin kitabın tutuklu ve hükümlülerin için cezaevine gönderildiğini söyledi.

Süzerli, "Kurumlarımız dahilinde açık ceza infaz kurumu kütüphanesinde 4 bin 735 kitap, kapalı ceza infaz kurumu kütüphanesinde 5 bin 225 kitap olmak üzere hükümlülerin kullanımına sunulmuş toplamda 9 bin 960 kitap bulunmaktadır." diye konuştu.

Bağışlanacak kitapların hükümlülere umut olacağını dile getiren Süzerli, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği üzere Türk Ceza Hukuku sisteminin temel amacı, hükümlüyü cezalandırmak değil infaz süreci boyunca topluma faydalı birer birey haline getirerek, topluma geri kazandırılmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda elimizdeki en büyük güç kitaplarımızdır."

Kitap bağışı kampanyası ay sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel
