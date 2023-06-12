Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Polis, zanlıların adliyeye sevki sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.