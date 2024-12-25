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Patlamada Hayatını Kaybeden Seda Akın Toprağa Verildi

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Balıkesir'in Karesi İlçesi'nde meydana gelen mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Seda Akın, cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katılarak başsağlığı diledi.

Patlamada hayatını kaybeden Seda Akın toprağa verildi

BALIKESİR - Dün Balıkesir'in Karesi İlçesi Kavaklı Mahallesi mühimmat fabrikasında yaşanan patlama hayatını kaybeden Seda Akın, toprağa verildi.

Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesi'nde İkindi namazına müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Seda Akın'ın cenazesi Üçpınar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Gerçekleşen cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Bakan Yumaklı, Seda Akın'ın ailesiyle bir araya gelerek baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Patlamada Hayatını Kaybeden Seda Akın Toprağa Verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜLEK - Güncel
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