Haberler

Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Ergani'deki sanayi sitesinde sobaya atılan yanıcı maddenin patlaması sonucu yaralanan 77 yaşındaki Hasan Yüntem, 85 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesindeki sanayi sitesindeki bir dükkanda sobaya atılan yanıcı maddenin patlaması sonucu yaralanan Hasan Yüntem (77), tedavi gördüğü hastanede 85 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Ergani Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrik dükkanında 12 Ocak günü sobaya yanıcı madde atılması sonucu patlama oldu. Patlamada dükkanda bulunan Hasan Yüntem ile M.S.D., S.C. ve M.F.G. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Yüntem, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yüntem, bugün hayatını kaybetti.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

