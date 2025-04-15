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Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları işte böyle zehirliyorlar

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir pastanede yapılan denetimlerde skandal görüntüler kaydedildi. Ekipler, pastanede tarihi geçmiş ve küflenmiş ürünlere rastladı. Bazı ürünlerin üstünde de kılların olduğu görüldü.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir pastanede tarihi geçmiş ürünlere ve küflenmiş peynirlere rastlandı. Bazı ürünlerin üzerinde kıl olduğu görüldü.

PASTANEDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Ankara'nın Polatlı ilçesinde zabıta ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Bir pastanede ekiplerin rastladığı skandallar ise pes dedirtti.

ÜRÜNLERİN TARİHİ GEÇMİŞ, ÜZERİNDE KILLAR VAR

Fatih Mahallesi'ndeki bir pastanede ekipler, hijyen kurallarının yerle bir edildiğini görüldü. Pastanede tarihi geçmiş ürünler ve küflenmiş peynirler bulundu. Bazı ürünlerin üstünde de kıllara rastlandı. Pastanede çekilen görüntüler mide bulandırdı.

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Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları işte böyle zehirliyorlar
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSefs:

DAHA ONCE NEDEN BU KADAR DENETİMLER OLMADİ....

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıSelimk:

yavsklar

Yorum Beğen6
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