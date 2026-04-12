Rusya: Ukrayna ordusu sabaha kadar 1971 kez ateşkesi ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Paskalya Bayramı nedeniyle yürürlüğe giren geçici ateşkesin Ukrayna ordusu tarafından 1971 kez ihlal edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dün saat 16.00 itibarıyla ateşkesin Rus ordusu tarafından kesinlikle uygulandığı ve birliklerin bulundukları pozisyonlarda kaldığı bildirildi.

Paskalya ateşkesi ilan edilmesine rağmen Ukrayna askeri birliklerinin gece saatlerinde Dnipropetrovsk bölgesindeki Gay yerleşim birimine doğru iki kez, Otradnoye yerleşim birimine doğru bir kez Rus birliklerine saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, tüm saldırıların püskürtüldüğü belirtildi.

Ayrıca Sumi bölgesinde Kondratovka ve Novaya Seça yerleşim birimleri ile Donetsk'teki Kaleniki yerleşim biriminde Rus birliklerinin üzerine Ukrayna birliklerinin ilerleme girişimlerinin engellendiği ifade edilen açıklamada, "11 Nisan saat 16.00 ile 12 Nisan saat 08.00 arasında Ukrayna Silahı Kuvvetleri birlikleri tarafından ateşkes rejiminin 1971 kez ihlal edildiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında Paskalya nedeniyle geçici ateşkes dün başlamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı vesilesiyle 12 Nisan sonuna kadar ilan ettiği ateşkes 11 Nisan'da yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girmişti.

Rus ordusu Ukrayna'daki tüm cephelerde askeri eylemlerini durdururken Kiev de karşılıklı olarak ateşkese uygun hareket etme kararı almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya'ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.