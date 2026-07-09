Ermenistan'da yeni anayasa taslağı yıl sonuna kadar açıklanacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin yeni anayasa taslağının yıl sonuna kadar kamuoyuna sunulacağını belirtti.

Paşinyan, basına yaptığı açıklamada, yeni anayasa taslağının hazırlanmasına ilişkin kesin bir takvim veremeyeceğini ancak metnin yıl sonuna kadar yayımlanacağını söyledi.

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da basına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış anlaşmasının sonuçlandırılması için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini ifade etti.

Bayramov, Azerbaycan'ın temel beklentisinin Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının kaldırılması olduğunu vurgulayarak bu adımın atılmasının ardından barış anlaşmasının imzalanmasının önünde hiçbir ek engel kalmayacağını ve belgenin ertesi gün dahi imzalanabileceğini kaydetti.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, 8 Ağustos 2025'te Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede barış anlaşması metnini paraflamıştı.

Azerbaycan, nihai imza öncesinde Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına dayanak oluşturduğunu belirttiği hükümlerin değiştirilmesini temel şart olarak öne sürüyor.

Bakü yönetimi, anayasa değişikliğinin gerçekleştirilmesinin ardından barış anlaşmasının imzalanmasının önünde herhangi bir engel kalmayacağını savunuyor.