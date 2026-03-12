Haberler

Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Güncelleme:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e Karabağ hakkında kitap hediye eden müze müdürünü, hükümetin dış politikasına aykırı bir davranış nedeniyle görevden aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e Ermenistan ziyaretinde Karabağ hakkında kitap hediye eden müze müdürünü, "hükümetin dış politikasına aykırı, provokatif bir eylem" gerekçesiyle görevden aldı.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Paşinyan, Erivan'daki bir müzede direktör olarak görev yapan Edita Gzoyan'dan Vance'e hediye ettiği kitapla ilgili olarak istifasını istedi.

Paşinyan, kitap hediye edilmesini "hükümetin dış politikasına aykırı provokatif bir eylem" olarak nitelendirirdi.

Ermenistan Başbakanı konuya ilişkin, "Bir ülkenin başbakanı 'Karabağ hareketi yoktur' diyorsa, yabancı bir konuğa Artsakh (Karabağ için Ermenilerin isimlendirmesi) meselesi hakkında kitap vermek ne anlama geliyor? Ülkede kaç kişi dış politika yürütebilir? Hükümetin dış politikasına aykırı bir şey söyleyen herhangi bir devlet görevlisi görevden alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Vance'ın Ermenistan ziyareti

Vance'in 10 Şubat'ta Ermenistan'da yaptığı "anıt" paylaşımını silmesi, ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesini (ANCA) kızdırmıştı.

Vance, ziyaretle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaparken bunu bir süre sonra silmişti.

