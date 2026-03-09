Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına seçilen Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı gönderdi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nde yapılan açıklamaya göre Paşinyan, Mücteba Hamaney'e gönderdiği mesajda, "Sizi İran'ın Yüksek Lideri seçilmeniz dolayısıyla tebrik ediyorum. Ermenistan ile İran arasındaki sağlam ilişkilerin bundan sonra da gelişmeye devam edeceğine ve yeni başarılar elde edeceğine eminim. Bu vesileyle, dost İran halkına refah ve kalıcı barış diliyorum." ifadelerini kullandı.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.