Pasinler'de Göçük: Anne ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti

ANNENİN DURUMU KRİTİK

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcı sebebiyle katıldığı programın ardından Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi'nde meydana gelen göçükle ilgili açıklamada bulundu. Vali Çiftçi, "Dün saat 21.00 sularında Pasinler'e bağlı Porsuk Mahallesi'nde tek katlı kerpiç bir evde çökme oldu. İlk belirlemelere göre 6 kişi göçük altında kaldı. 3 kişi kendi çabalarıyla göçüğün altından çıkmayı başardı. Diğer 3 kişiyi de jandarma ekiplerimiz çıkardı. Kendilerine ilk müdahale yapıldıktan sonra Pasinler Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumlarının kritik olması üzerine 3 kişinin nakilleri Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne yapıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen 6 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğumuz maalesef rahmetli oldu. O yüzden bugün eğitim öğretim yılına hüzünlü başlıyoruz. Anneleri de şu anda hastanede yoğun bakımda entübe edilmiş durumda. Onun da durumu maalesef kritik" diye konuştu.

Vali Çiftçi, göçüğün sebebiyle ilgili olarak da "Yapı eski bir yapı, kerpiç bir ev. Son yağışların ardından evde çöküntü meydana geldi. Bizim ilk tespit ve ilk bulgularımız yapının hem eski olmasından hem de yağışlardan dolayı dayanamayıp göçtüğü yönünde" açıklamasında bulundu.