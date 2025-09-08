Pasinler'de Göçük: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi'nde bir evde göçük meydana gelmesi sonucu ağır yaralanan 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı annenin tedavisi devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Porsuk Mahallesi çobanı Hamit Kara'ya ait evde meydana geldi. 4 kişilik Kara ailesiyle 2 misafirin bulunduğu evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Enkaz altında kalanlara çevredekiler müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göçük altından çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirlendi. Evde olan diğer 3 kişi ise olayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Enkaz altından çıkarılan yaralılardan iki kardeş Kerimhan Kara (6) ve Sudenaz Kara (11) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı annenin tedavisi devam ediyor.

AFAD ekipleri, göçüğün nedenini belirlemek için araştırma başlatırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.