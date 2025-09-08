Haberler

Pasinler'de Göçük: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Pasinler'de Göçük: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir evde meydana gelen göçükte ağır yaralanan 2 çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Anne ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi'nde bir evde göçük meydana gelmesi sonucu ağır yaralanan 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı annenin tedavisi devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Porsuk Mahallesi çobanı Hamit Kara'ya ait evde meydana geldi. 4 kişilik Kara ailesiyle 2 misafirin bulunduğu evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Enkaz altında kalanlara çevredekiler müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göçük altından çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirlendi. Evde olan diğer 3 kişi ise olayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Enkaz altından çıkarılan yaralılardan iki kardeş Kerimhan Kara (6) ve Sudenaz Kara (11) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı annenin tedavisi devam ediyor.

AFAD ekipleri, göçüğün nedenini belirlemek için araştırma başlatırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert tepki

Açtı ağzını yumdu gözünü! A Milli Takım'a olay tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.