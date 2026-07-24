Fausto Kasırgası İkinci Kategoriye Yükseldi
Pasifik Okyanusu'ndaki Fausto Kasırgası'nın şiddeti ikinci kategori seviyesine çıkarıldı. Gelecek hafta Hawaii adalarına yaklaşması ve California kıyılarında tehlikeli dalgalara neden olması bekleniyor.
Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Fausto Kasırgası'nın şiddetinin "ikinci kategori" seviyesine yükseltildiği bildirildi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezinden, Pasifik Okyanusu'ndaki Fausto Kasırgası'na ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu kasırganın şiddetinin "ikinci kategori" seviyesine yükseltildiği belirtilen açıklamada, gelecek hafta Hawaii adalarına yaklaşmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, kasırganın California kıyılarında tehlikeli dalgalara neden olabileceği uyarısında bulunuldu.
Fausto Fırtınası'nın 21 Temmuz'da kasırgaya dönüştüğü kaydedilmişti.
Karaya yönelik doğrudan tehdit oluşturmadığı belirtilen Fausto'nun, tehlikeli dalga ve akıntılara yol açabileceği uyarısı yapılmıştı.