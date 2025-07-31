Pasifik Okyanusu'nda Daha Önce Görülmemiş Deniz Canlıları Keşfedildi

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'ndaki çukurların daha önce ulaşılamayan derinliklerinde yaşayan canlı türlerini görüntüledi.

Çin Bilimler Akademisinden (CAS) araştırmacıların liderliğindeki bir ekip, "Fendouzhe" adlı denizaltı aracıyla Pasifik Okyanusu'nun 5 bin 800 ila 9 bin 533 metre derinliğindeki okyanus çukurlarına indi.

Araştırmacılar, "hadal" olarak adlandırılan çukurların şu ana kadar görüntülenebilen en derin bölgesindeki su altı yaşamını gözler önüne serdi.

"Siboglinid Polychaeta" ve "Bivalvia" başta olmak üzere çeşitli türden deniz canlılarının yaşadığı çukurları görüntüleyen araştırmacılar, kemosentez temelli canlı topluluklarının karanlıkta ve büyük basınç altında yaşadığını belirtti.

Söz konusu okyanus çukurlarının daha önce belgelenmiş olduğunu ancak bu araştırma kapsamında incelenen derinliklerin birçok tür için bilinen habitat, derinlik ve biyocoğrafi dağılımlarını önemli ölçüde genişlettiğini vurgulayan araştırmacılar, şu ana kadar görülmemiş türleri de kayıt altına aldıklarını aktardı.

Araştırmanın yazarlarından Mengran Du, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu canlılar süper yüksek basınca da bir şekilde uyum sağlamak zorunda. Bu da cevaplamamız gereken başka bir soru." ifadelerini kullandı.

İskoçya Deniz Bilimi Derneği'nden Andrew Sweetman ise bu keşfin "okyanusun en derin bölgelerinde metanla beslenen ekosistemlerin var olabileceğini" ortaya koyduğunu kaydetti.

Araştırmanın bulguları, "Nature" dergisinde yayımlandı.

Daha önceki en derin deniz canlısı gözlemi, 2023'te Japonya'nın güneyindeki Izu-Ogasawara Çukuru'nda yapılmıştı.