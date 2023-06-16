Edirne'de başka bir ev kadınını da dolandırdı

BAŞKA BİR EV KADININI DA 2 MİLYON 300 BİN TL DOLANDIRMIŞ

Edirne'de Aynur Özdoğan'ı 386 bin TL dolandıran İsmail K.'nın., kentte başka bir ev kadınını da toplam 2 milyon 300 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Tutuklanıp cezaevine konulan İsmail K. ile ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "14.06.2023 günü ilimizde meydana gelen ve basına da yansıyan haberlerde A.Ö. isimli kadın şahsın 386 bin TL dolandırıldığına dair olayla ilgi olarak; Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisi İ.K., suçüstü yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalarda şüpheli İ.K.'nin 15.06.2023 günü İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan bir ev hanımının 500 bin TL ve 1 milyon 800 bin TL dolandırılması olayının da şüphelisi olduğu tespit edilmiştir."

Umut IŞIK/ EDİRNE,