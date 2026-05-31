Şanlıurfa'da çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 12 yaşındaki Vahap Akay'ın parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.
12 yaşındaki Vahap Akay, oyun oynarken parmağına yüzük sıkıştı. Evde kendi imkanlarıyla yüzüğü çıkaramayan aile, Akçakale Devlet Hastanesine başvurdu.
Sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu yüzüğün çıkarılamaması üzerine, Akçakale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Hastaneye gelen itfaiye amiri Tahir Bozkurt, iş aletleri yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş