Parkta Bakışma Tartışması Kanla Bitti: 1 Ölü

ADANA'da Mehmet Büyükkılıç (25), parkta içki içen ve karşısındaki bankta otururken tartıştığı Mehmet Gökten Özcan (30) tarafından öldürüldü. Polis tarafından yakalanan, ifadesinde, "Bana yan bakarak mırıldanınca, 'Bir sıkıntı mı var?' dedim. Küfredince kavga çıktı, bıçakladım" diyen Özcan, tutuklandı.

Olay, 17 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi Şehit Metehan Şahbaz Caddesi'nde meydana geldi. Kebapçıda garsonluk yapan Mehmet Gökten Özcan, işten çıktıktan sonra dinlenmek için parka gitti. Parkta içki içen Özcan, iddiaya göre, karşısındaki bankta oturan Mehmet Büyükkılıç'ın bakışlarından rahatsız olunca tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbedenin ardından koşarak kaçan Büyükkılıç, yakındaki bir kafeye sığındı. Peşinden giden Özcan, kafede yakaladığı Büyükkılıç'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı.

EVİNDE YAKALANDI

Kafe çalışanlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkılıç, kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Özcan'ı saklandığı evine yapılan baskında yakaladı.

'HAVLULARLA TAMPON YAPTIK'

Olayın yaşandığı kafenin işletmecisi Şenay Yıldırım (54), "Müşterilerle ilgilenirken iki kişi koşarak kafeye geldi. Başta şaka yaptıklarını zannettik. Birbirlerine sandalye attılar. Bunun üzerine çalışanlar da ayırmak için müdahale etti. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra saldırıp, bıçakladı. Yaralanan çocuğa havlularla tampon yaptık. Bıçaklayan da kaçtı. Bir anne olarak iki tarafa da çok üzülüyorum. Keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Mehmet Gökten Özcan, ifadesinde, "Parkta içki içerken tanımadığım bir kişi karşımdaki banka oturdu. Bana bakarak mırıldanınca, 'Bir sıkıntı mı var?' dedim. Bana küfredince kavga çıktı, bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı