Park Otel'de Özel Bir Etkinlik Düzenlenecek
Park Otel'de düzenlenecek olan özel bir etkinlik, yerli ve yabancı ünlülerin katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlik saat 20:30'da başlayacak ve birçok sanatçının sahne alacağı belirtiliyor. Etkinlikte, müzik ve dans gösterileri gibi farklı etkinlikler yer alacak.
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