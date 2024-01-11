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Park Otel'de Özel Bir Etkinlik Düzenlenecek

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Park Otel'de düzenlenecek olan özel bir etkinlik, yerli ve yabancı ünlülerin katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlik saat 20:30'da başlayacak ve birçok sanatçının sahne alacağı belirtiliyor. Etkinlikte, müzik ve dans gösterileri gibi farklı etkinlikler yer alacak.

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Kaynak: AA / Güncel

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