Park Halindeki Traktöre Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü Mert Öztürk yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Mert Öztürk idaresindeki 60 ADS 358 plakalı otomobil, Özalan köyünde yol kenarında park halindeki traktörün römorkuna, ardından bir evin duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Mert Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde bulunan ve yaralanan Volkan Öztürk, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mert Öztürk'ün, Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel