Park Halindeki Traktöre Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde park halindeki traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Demir, kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

ORDU'da park halindeki traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Demir, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi Ordu-Samsun kara yolunda meydana geldi. Mehmet Demir'in kontrolünü yitirdiği 55 FZ 362 plakalı otomobil, park halindeki 52 KC 314 plakalı traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Mehmet Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Demir'in cenazesi otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
