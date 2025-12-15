Haberler

Eskişehir'de otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen E.A. isimli şüpheli, güvenlik kameralarındaki görüntülerle tespit edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili emniyet işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bir sokakta park halinde bulunan bir otomobilden teyp çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından, zanlının E.A, olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada bir binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının içine girdiği otomobilden teyp çalarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
