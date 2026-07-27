Haberler

İnegöl'de Park Halindeki Minibüsün Motoruna Giren Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

İnegöl'de Park Halindeki Minibüsün Motoruna Giren Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye Mahallesi'nde park halindeki 16 BGR 575 plakalı minibüsün motor bölümüne giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel aparat kullanarak yılanı motor kısmından çıkardı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere itfaiye ekipleri tarafından bölgeden götürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmına giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki 16 BGR 575 plakalı minibüsün motor bölümünde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmına giren yılanı bulunduğu yerden özel aparatla çıkardı. İtfaiyeciler yılanı doğal yaşam alanına bırakılmak üzere bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlü şarkıcının merakla beklenen test sonucu çıktı
Feyza Altun'un Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Ahbap soruşturmasında Feyza Altun da ifade verdi
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu

Bu adamın aslında kim olduğunu duyunca şoke olacaksınız
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

Arabistan ekonomisinin can damarları vuruldu