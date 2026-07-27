İnegöl'de Park Halindeki Minibüsün Motoruna Giren Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye Mahallesi'nde park halindeki 16 BGR 575 plakalı minibüsün motor bölümüne giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel aparat kullanarak yılanı motor kısmından çıkardı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere itfaiye ekipleri tarafından bölgeden götürüldü.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmına giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki 16 BGR 575 plakalı minibüsün motor bölümünde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmına giren yılanı bulunduğu yerden özel aparatla çıkardı. İtfaiyeciler yılanı doğal yaşam alanına bırakılmak üzere bölgeden ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı