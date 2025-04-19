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Park Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucunda bir hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da park halindeyken yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, gece park halindeki 45 PY 213 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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