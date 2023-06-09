Park halindeki çarptığı aracın freni boşaldı... Korku dolu anlar kamerada

Tekirdağ'da ilginç zincirleme kaza

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da ilginç zincirleme kaza yaşandı. Cadde seyir halindeki hafif ticari aracın çarpmasıyla el freni devreden çıkan park halindeki otomobil, metrelerce geri giderek başka otomobile çarptığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Ördeklidere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FE 9585 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken park halindeki 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle el freni etkisiz hale gelen 06 CCA 026 plakalı otomobil, yaklaşık 150 metre geri giderek 59 AHB 406 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan veya ölen kimsenin olmayışı ise çevredekilere rahat bir nefes aldırdı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası kaza yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.