Keşan'da park halindeki araçta 16 bin 744 sentetik hap ele geçirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki araçta polisin yaptığı aramada 16 bin 744 sentetik hap ele geçildi, sürücü H.Ö. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Şehit Komando Er Levent Çembeli Sokak'ta H.Ö.'nün içinde bulunduğu park halindeki araçta şüphe üzerine arama yaptı. H.Ö.'nün yapılan GBT sorgusunda Büyükçekmece İcra İlamat Masası'nca 'Beyandan sonra mal ve kazançta artışı bildirmemek' suçundan 2 aranma kaydı olduğu belirlendi. Araçtaki aramada is 16 bin 744 sentetik hap ve 1930 lira nakit para ele geçirildi. H.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.