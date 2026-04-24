Park halindeki araca çapıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

BURSA'da park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü H.K. (67) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi, Işıklar Caddesi'nde meydana geldi. H.K.'nin kontrolünü yitirdiği 16 KRA 30 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 34 HCT 319 plakalı otomobile çarpıp, takla attı. Kazada sürücü H.K., ters dönen araçta sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan H.K., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Otomobil çekiciyle bölgeden kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı