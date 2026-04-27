Haberler

İnegöl'de otomobilde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ömer İmer (22), iki arkadaşıyla birlikte park edip uyudukları otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.

Emirhan İ. (36), Hasan Ö. (32) ve Ömer İmer, gezdikten sonra Yenimahalle Yunusemre Caddesi'nde yol kenarına park ettikleri 16 CLE 07 plakalı otomobilde uyudu. İddiaya göre, saat 12.00 sıralarında uyanan Emirhan İ. ile Hasan Ö., arka koltuktaki Ömer İmer'i hareketsiz halde buldu. İki arkadaş, uyuduğunu düşündükleri İmer'in tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ömer İmer'in hayatını kaybettiği belirlendi. İmer'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

