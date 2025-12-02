"Paris! The Show", 15 Aralık'ta Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

Fransız şarkılarından oluşan "Paris! The Show" gösterisi, 15 Aralık'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel ve Josephine Baker'ın arasında olduğu birçok ünlü sanatçının şarkılarından oluşan performans, canlı orkestrası ve kabare atmosferiyle izleyici karşısına çıkacak.

Ünlü yönetmen Gil Marsalla imzası taşıyan gösteri, dünya çapında 600'den fazla performans ve 1 milyonu aşkın izleyici elde etti.

Gösteride vokaller, koreografiler, özgün hikaye akışı ve canlı orkestrayla birlikte şarkıları, Josephine Cocolletto, Stephanie Impoco ve Jules Grison yorumlayacak.