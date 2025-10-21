Paris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nde Altın Soygunu: Çinli Şüpheli Tutuklandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nde eylül ayında altın çalınan soygunla ilgili bir Çinlinin tutuklandığı bildirildi.

Paris Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Eylül'de başkentteki Doğa Tarihi Müzesi'nde yaklaşık 6 kilogram altının çalındığı soygunla bağlantılı olarak 2001 doğumlu Çinli bir kadın İspanya'nın Barselona şehrinde yakalandı.

Hakkında yakalama emri çıkarılan kadının 30 Eylül'de İspanya makamları tarafından gözaltına alındığı ve 13 Ekim'de Fransa'ya teslim edildiği duyurulan açıklamada şüpheli hakkında yerel mahkemenin 13 Ekim'de soruşturma açtığı duyuruldu.

Açıklamada, zanlının suç örgütü kurma ve hırsızlık suçlarından tutuklu yargılanmasına karar verildiği aktarılırken çalınan altınların değerinin 1,5 milyon avro olarak tahmin edildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarının şüphelinin yerel saatle 01.00 civarında müzeye girdiğini, 04.00 gibi müzeden çıktığını gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Savcılık, tarihi eserlerin akıbetinin tespit edilmesine yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olay

Paris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nde 16 Eylül'de yaşanan hırsızlık olayında tarihi eser değeri olan yaklaşık 6 kilogram külçe altın çalınmıştı. Müzede çalışan temizlik görevlisinin ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik ekipleri, müzede sergilenen altın külçelerinin çalındığını tespit etmişti.

Çalınan eserler arasında, 18. yüzyılda Bolivya'nın bağışladığı külçeler, 1833'te Rus Çarı 1. Nikola'nın hediye ettiği parçalar, 19. yüzyılın ikinci yarısında California'da keşfedilen külçeler ve 1990'da Avustralya'da bulunan 5 kilogramdan fazla külçe bulunuyordu.