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Paris'te Üniversite Öğrencilerinden Filistin İçin Gösteri

Paris'te Üniversite Öğrencilerinden Filistin İçin Gösteri
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Fransa'nın başkenti Paris'te üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırıları sonucunda etkilenen Gazze halkı için gösteri düzenleyerek adalet talep etti ve İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzeliler için gösteri düzenledi.

Filistin destekçisi üniversite öğrencileri, Paris'teki Pantheon Meydanı'nda yerel saatle 17.30'da bir araya geldi.

Gösteride Filistinliler için adalet isteyen öğrenciler, İsrail'e karşı ekonomik yaptırım uygulanması taleplerini dile getirdi.

Öğrenciler, Fransız üniversitelerinin, İsrail üniversiteleriyle işbirliğine son vermesini istedi.

Gösteriye, " Filistin'de adalet" için Fransa'da başlatılan açlık greviyle dayanışma amacıyla 3 gündür oruç tutan öğrenciler de katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "İsrail'i boykot et" sloganları attı.

Gösteride AA muhabirine konuşan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Lisa Grailhe, kendisinin de dayanışma orucu tuttuğunu belirtti.

Grailhe, uluslararası hukukun uygulanmasını talep ettiklerini ifade ederek, İsrail'in Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını engellemesi hakkında, "Bu, İsrail'in Gazze'de bir soykırım işlediğine dair ek bir kanıt. Bu, Filistin halkını yok etme arzusu. Bu, bir etnik temizlik." diye konuştu.

???????Şubat 2024'te Gazze'ye giderek gönüllü doktorluk yapan Fransız doktor Pascal Andre'nin de aralarında olduğu 3 Fransız sağlık çalışanı, 31 Mart'ta Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde "Filistin'de adalet" için açlık grevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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