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Albüm: Paris'te Mısır Firavunu Tutankamon'un Mezarını ve Hazinelerini Konu Alan Sergi Açıldı

Albüm: Paris'te Mısır Firavunu Tutankamon'un Mezarını ve Hazinelerini Konu Alan Sergi Açıldı
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 'Tutankamon - Mezarı ve Hazineleri' sergisi, 3 Temmuz'dan 6 Eylül'e kadar 1000'den fazla replika ile antik Mısır firavununun mezar keşfini canlandırıyor.

PARİS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Tutankamon - Mezarı ve Hazineleri" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.

3 Temmuz'dan 6 Eylül'e kadar sürecek olan sergide, bilimsel yöntemlerle antik Mısır firavunu Tutankamon'un mezarının keşfini yeniden canlandıran 1000'den fazla replika yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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