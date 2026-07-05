Albüm: Paris'te Mısır Firavunu Tutankamon'un Mezarını ve Hazinelerini Konu Alan Sergi Açıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 'Tutankamon - Mezarı ve Hazineleri' sergisi, 3 Temmuz'dan 6 Eylül'e kadar 1000'den fazla replika ile antik Mısır firavununun mezar keşfini canlandırıyor.
PARİS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Tutankamon - Mezarı ve Hazineleri" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.
3 Temmuz'dan 6 Eylül'e kadar sürecek olan sergide, bilimsel yöntemlerle antik Mısır firavunu Tutankamon'un mezarının keşfini yeniden canlandıran 1000'den fazla replika yer alıyor.
Kaynak: Xinhua