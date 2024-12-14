Paris'te Suriye Rejiminin Çöküşü Coşkuyla Kutlandı
Fransa'nın başkenti Paris'te, Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve lideri Beşşar Esed'in devrilmesi için düzenlenen gösterilerde, katılımcılar Suriye devrimi bayrakları ve pankartlarla coşku içinde kutlama yaptı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve lideri Beşşar Esed'in devrilmesi coşkuyla kutlandı.
Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan birçok kişi, Baas rejiminin çöküşünü kutladı.
Ellerinde Suriye devrimi bayrakları ve "Demokratik Suriye için 2254 sayılı karar" pankartları taşıyan göstericiler, Esed rejiminin devrilmesini sevinçle karşıladı.
Yüzlerine Suriye devrimi bayrakları çizen eylemcilerin de yer aldığı gösteride, Suriye için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uyulması çağrısı yapıldı.
Meydandaki Cumhuriyet Anıtı'nın üzerine çıkan eylemciler, devasa bir Suriye devrimi bayrağı açtı.