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Paris'te protestolarda mağazalar zarar gördü, Macron yasal işlem yapılacağını söyledi

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Paris'te protestolarda mağazalar zarar gördü, Macron yasal işlem yapılacağını söyledi
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Fransa genelinde cumartesi günü düzenlenen protestolar büyük maddi hasara yol açtı; başkent Paris'te birçok mağaza gösteriler nedeniyle zarar gördü. Cumhurbaşkanı Macron, pazar günü yaptığı açıklamada şiddet olaylarının sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti.

PARİS, 19 Ekim (Xinhua) -- Fransa genelinde cumartesi günü düzenlenen protestolar büyük maddi hasara yol açtı. Başkent Paris'te birçok mağaza gösteriler nedeniyle zarar gördü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazar günü yaptığı açıklamada, yaşanan şiddet olaylarının sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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