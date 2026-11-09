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Paris'te polis liselilerin eylemine göz yaşartıcı gazla müdahale etti

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Paris'te bir okulun önünü çöp kovalarıyla kapatan liselilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bakanlık kuşatma eylemi yapılan lise sayısını 31 olarak açıklarken sendikalar rakamın daha yüksek olduğunu ileri sürüyor; 1,5 ayı aşkın eylemlerde 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te eylem yapan bir grup liseliye polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede onlarca lisede daha iyi eğitim koşulları talebiyle kuşatma eylemleri sürerken polis, Paris'teki bir okulun önünü çöp kovalarıyla kapatan öğrencileri engelledi.

Okulun etrafındaki ara sokaklarda öğrencileri kovalayan polisler, öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı bugün kuşatma eylemi yapılan lise sayısını 31 olarak açıklarken eğitim sendikaları bu rakamın daha yüksek olduğunu ileri sürüyor.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Eğitim çalışanları ise 5 Kasım'da greve gitmiş, yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken, onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği 1,5 ayı aşkın süredir devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken, 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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