Fransa'da Düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi Çerçevesinde Ortak Bildiri Yayımlandı

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2. Nükleer Enerji Zirvesi'nde, 30'dan fazla ülke lideri güvenli ve uygun maliyetli nükleer enerji için ortak bildiri yayımladı.

PARİS, 12 Mart (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te salı günü düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen panel, 10 Mart 2026.

2. Nükleer Enerji Zirvesi, salı günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.

Zirveye katılan 30'dan fazla ülkenin liderleri, başbakanları ve üst düzey temsilcileri ve uluslararası kuruluşların başkanları, "Herkes için güvenli ve uygun maliyetli nükleer enerji" başlıklı bir ortak bildiri yayımladı. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
