Fransa'da Düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi Çerçevesinde Ortak Bildiri Yayımlandı

PARİS, 12 Mart (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te salı günü düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen panel, 10 Mart 2026.

2. Nükleer Enerji Zirvesi, salı günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.

Zirveye katılan 30'dan fazla ülkenin liderleri, başbakanları ve üst düzey temsilcileri ve uluslararası kuruluşların başkanları, "Herkes için güvenli ve uygun maliyetli nükleer enerji" başlıklı bir ortak bildiri yayımladı. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua