Fransa'da Düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi Çerçevesinde Ortak Bildiri Yayımlandı
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2. Nükleer Enerji Zirvesi'nde, 30'dan fazla ülke lideri güvenli ve uygun maliyetli nükleer enerji için ortak bildiri yayımladı.
Zirveye katılan 30'dan fazla ülkenin liderleri, başbakanları ve üst düzey temsilcileri ve uluslararası kuruluşların başkanları, "Herkes için güvenli ve uygun maliyetli nükleer enerji" başlıklı bir ortak bildiri yayımladı. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)
