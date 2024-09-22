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Paris'te Mayın ve Bombalar Nedeniyle Uzuvlarını Kaybedenlere Destek Gösterisi

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Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen gösteride, İsrail'in saldırıları nedeniyle geçen sene uzuvlarını kaybeden sivillerin sayısındaki %130 artış vurgulandı. Katılımcılar, kayıpları sembolize eden ayakkabılardan oluşan bir piramit oluşturdu ve mayın kurbanlarını anmak için çeşitli simgeler sergilendi.

- Paris'te mayın ve bombalar nedeniyle uzuvlarını kaybedenlere destek gösterisi

İsrail'in saldırıları nedeniyle geçen sene sakat kalan sivillerin sayısı yüzde 130 arttı

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te uluslararası sivil toplum kuruluşu Handicap International tarafından mayın ve bombalar nedeniyle uzuvlarını kaybedenlere destek gösterisi düzenlendi. Gösteride, İsrail'in saldırıları nedeniyle geçen sene uzuvlarını kaybederek sakat kalan sivillerin sayısının yüzde 130 arttığı belirtildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Handicap International, Fransa'nın başkenti Paris'te mayın ve bombalar nedeniyle uzuvlarını kaybedenlere destek gösterisi düzenledi. Handicap International, İsrail'in saldırıları nedeniyle geçen sene uzuvlarını kaybederek sakat kalan sivillerin sayısının yüzde 130 arttığını belirtti. Republique Meydanı'nda 30'uncusu düzenlenen gösteride katılımcılar, her bir ayakkabının mayın ve bombalar nedeniyle ölen ya da yaralanan sivilleri temsil ettiği ayakkabılardan oluşan bir piramit yaptı. Mayın ve bombalar nedeniyle sakat kalan çocukların ve yetişkinlerin heykelleri ile saldırılar sonucu yıkılan binaların enkaz parçalarının sergilendiği eylemde, yerinden edilen aileleri temsilen çadırlar kuruldu.

Paris'te Mayın ve Bombalar Nedeniyle Uzuvlarını Kaybedenlere Destek Gösterisi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI - Güncel

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