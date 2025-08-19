Paris'te Gazze İçin Destek Mitingi Düzenlendi

Paris'te Gazze İçin Destek Mitingi Düzenlendi
Fransa'nın başkenti Paris'te, Gazze'deki insani durumun kötüleşmesine ve İsrail'in uyguladığı yaptırımlara karşı destek mitingi düzenlendi. Yüzlerce kişi Saint-Michel Meydanı'nda toplanarak, 'Gazze'deki soykırıma ve dayatılan kıtlığa son' sloganları attılar.

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in açlığı dayattığı ve insani yardım girişini engellediği Gazze için destek mitingi yapıldı.

Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS) çağrısı ile yüzlerce kişi Paris'teki Saint-Michel Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Gazze'deki soykırıma ve dayatılan kıtlığa son", "İsrail'e karşı yaptırım" sloganları attı.

İsrail'e karşı uluslararası yaptırımların hayata geçirilmesini ve Gazze'den Fransa'ya öğrenci kabulünün yeniden başlatılması talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in açlığı bir silah olarak kullanmasına da karşı çıktı.

Kaynak: AA
