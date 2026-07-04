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İsrail'in Gazze'deki soykırımda öldürdüğü Filistinliler, Paris'te anıldı

İsrail'in Gazze'deki soykırımda öldürdüğü Filistinliler, Paris'te anıldı
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'de 1000 gündür sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinliler anıldı. Göstericiler şiirler okudu, sloganlar attı ve 'Soykırımın 1000. günü. Direniş' yazılı pankart açtı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'de 1000 gündür sürdürdüğü soykırımda öldürülen Filistinliler anıldı.

Filistin destekçileri, Paris'te Anvers metro durağı önündeki alanda bir araya geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 1000 gündür sürdürdüğü soykırıma tepki gösterilen gösteride, bu süreçte İsrail ordusunca öldürülen Filistinliler anıldı.

Gösteride, Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklarda yaşamak için sebepler var" şiiri okundu.

Diğer Filistinli şairlerin eserlerinin de Arapça ve Fransızca seslendirildiği gösteride, "Yaşasın Filistin" ve "Filistin kazanacak" sloganları atıldı.

Göstericiler, üzerinde büyük harflerin yazılı olduğu kağıtları "Soykırımın 1000. günü. Direniş" ifadesini oluşturmak için yan yana dizildi.

Bir kişi, Filistin bayrağı kaplı fes, bir diğer kişi de sırtında Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen 6 yaşındaki Hind Receb'in isminin yazılı olduğu formayla gösteriye katıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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