Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

EuroPalestine derneğinin çağrısıyla Filistin destekçileri, Paris'teki Chatelet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde "İsrail'i boykot et", "Filistinliler için özgürlük" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, başkentteki Borsa Meydanı istikametine yürüdü.

"Gazze'de soykırım var, susmayacağız" sloganları atan göstericiler, Fransız hükümetinden İsrail'e karşı yaptırım kararları almasını talep etti.

Filistin'e desteklerini ifade eden göstericiler, Gazze'deki soykırıma ve İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi soykırımına ait fotoğrafları da taşıdı.

Göstericiler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkmasına ve bölge halkını zorla yerinden etmeye yönelik girişimlerine tepki gösterdi.

Kaynak: AA