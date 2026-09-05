Haberler

Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te EuroPalestine derneğinin çağrısıyla Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve Batı Şeria'daki uygulamalarını protesto etti. Göstericiler, Fransız hükümetinden İsrail'e yaptırım istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

EuroPalestine derneğinin çağrısıyla Filistin destekçileri, Paris'teki Chatelet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde "İsrail'i boykot et", "Filistinliler için özgürlük" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, başkentteki Borsa Meydanı istikametine yürüdü.

"Gazze'de soykırım var, susmayacağız" sloganları atan göstericiler, Fransız hükümetinden İsrail'e karşı yaptırım kararları almasını talep etti.

Filistin'e desteklerini ifade eden göstericiler, Gazze'deki soykırıma ve İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi soykırımına ait fotoğrafları da taşıdı.

Göstericiler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkmasına ve bölge halkını zorla yerinden etmeye yönelik girişimlerine tepki gösterdi.

Kaynak: AA
Silivri açıklarındaki kazada batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisi su altında görüntülendi

İşte Silivri açıklarında batan geminin deniz altındaki görüntüleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Ankara'da 3. dalga fuhuş operasyonu: Tutuklu sayısı 32'ye ulaştı

Operasyonda yeni dalga! Tutuklu sayısı 32'ye ulaştı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu: Yanında kalp ilaçları çıktı

Otomobilinde ölü bulundu! Torbadan çıkanlar yürek yaktı

Bursa'da hurdacı kavgası kanlı bitti: Ortağını baltayla öldürdü

Hurda için baltayı kafasına vurdu
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Tarih yazıyoruz! Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum