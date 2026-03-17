Paris Belediyesinin 75 personelinin çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan yargılandığı iddia edildi

Merkez sağcı Paris Belediye Başkanı adayı Rachida Dati'nin Seçim Kampanyası Sözcüsü Sylvain Maillard, Paris Belediyesinin işe aldığı 75 personelin, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan adalet karşısında olduğunu öne sürdü.

Paris Belediye Başkanı adayı Rachida Dati'nin sözcüsü Maillard, konuk olduğu BFMTV kanalında, Paris'te çocukların okul sonrası kaldığı etütlerdeki sorunları ele aldı.

Sosyalist Parti (PS) ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire'ın bu etütleri skandal bir şekilde yönettiğini savunan Maillard, bu etütler için mevcut Paris Belediyesi tarafından işe alınan 75 personelin, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan yargılandığını iddia etti.

Maillard, ABD merkezi X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hidalgo ve Gregoire'ın etütlerde çocuklara yönelik cinsel istismar skandalından sorumlu olduğunu savundu.

Paris'te 2025'te etütlerde çalışan yaklaşık 46 kişi, cinsel suç işlediği şüphesiyle görevden uzaklaştırılmıştı.

Dati, Ocak 2024'ten Şubat 2026'ya kadar Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı. Paris Belediye Başkanlığı için aday olmak üzere yerel seçimlerde yarışmak amacıyla geçen ay görevinden istifa etmişti.