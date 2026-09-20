Haberler

Paris'te binlerce kişi polise meşru müdafaa zırhı getiren tasarıyı protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paris'te binlerce kişi, güvenlik güçlerine silah kullanımında meşru müdafaa zırhı sağlayan tasarıyı protesto etmek için yürüdü. Tasarı Marsilya, Lyon ve Lille'de de protesto edilirken solcular ve sendikalar onu polislere öldürme ehliyeti verdiği gerekçesiyle eleştiriyor.

Fransa'da güvenlik güçlerinin silah kullanımına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısına karşı çıkan binlerce kişi başkent Paris'te eylem düzenledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Paris'te binlerce kişi silah kullanımında güvenlik güçlerine özgü bir meşru müdafaa zırhı sağlamayı amaçlayan yasa tasarısına karşı yürüyüş yaptı.

Merkez sağ, aşırı sağ ve hükümet kanadının desteklediği ancak solcuların ve sendikaların "polislere öldürme ehliyeti" verdiği gerekçesiyle eleştirdiği tasarı protesto edildi.

Eylemciler, "Öldürmeye izin yok, cezasızlığa hayır" yazılı pankartlar açtı.

Ayrıca Marsilya, Lyon ve Lille gibi şehirlerde de yasa tasarısına karşı benzer eylemler yapıldı.

Ülkede son yıllarda, Arap ve siyahi gençlere yönelik artan polis şiddeti nedeniyle, farklı sivil toplum kuruluşları ve solcu siyasetçiler, tasarının polis kurşunuyla ölenlerin sayısını artırmasına yol açabileceğini savunuyor.

Temmuzda Ulusal Meclis'te onaylanan tasarı, henüz Senato'da görüşülmedi.

Fransa'da bir tasarının Parlamentodan geçmesi için Senato ve Meclis'in aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

Kaynak: AA
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı

Mahkemelik olan mirasın değeri ortaya çıktı: Rakam dudak uçuklatır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
Mardin Derik'te 13 yaşındaki Selahattin Karayel için arama çalışması başlatıldı

Mardin’de 13 yaşındaki çocuktan haber yok: Arama çalışması başlatıldı
Antalya'da SUP yaparken suya düşen Efe İsen hayatını kaybetti! Anne cenaze aracının önünü kesti: Ben göreceğim yavrumu

Denize açıldı, bir daha dönemedi! Annenin feryadı yürek dağladı
Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor

Tarlasına eken sıfır masrafla servet kazanıyor
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
Mehmet Uçum: Yeni anayasa Türkiye Cumhuriyeti için artık kaçınılmazdır

Mehmet Uçum’dan çok konuşulacak yeni anayasa mesajı: Vakit artık geldi