Paris'te binlerce kişi polise meşru müdafaa zırhı getiren tasarıyı protesto etti

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Fransa'da güvenlik güçlerinin silah kullanımına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısına karşı çıkan binlerce kişi başkent Paris'te eylem düzenledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Paris'te binlerce kişi silah kullanımında güvenlik güçlerine özgü bir meşru müdafaa zırhı sağlamayı amaçlayan yasa tasarısına karşı yürüyüş yaptı.

Merkez sağ, aşırı sağ ve hükümet kanadının desteklediği ancak solcuların ve sendikaların "polislere öldürme ehliyeti" verdiği gerekçesiyle eleştirdiği tasarı protesto edildi.

Eylemciler, "Öldürmeye izin yok, cezasızlığa hayır" yazılı pankartlar açtı.

Ayrıca Marsilya, Lyon ve Lille gibi şehirlerde de yasa tasarısına karşı benzer eylemler yapıldı.

Ülkede son yıllarda, Arap ve siyahi gençlere yönelik artan polis şiddeti nedeniyle, farklı sivil toplum kuruluşları ve solcu siyasetçiler, tasarının polis kurşunuyla ölenlerin sayısını artırmasına yol açabileceğini savunuyor.

Temmuzda Ulusal Meclis'te onaylanan tasarı, henüz Senato'da görüşülmedi.

Fransa'da bir tasarının Parlamentodan geçmesi için Senato ve Meclis'in aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

Kaynak: AA