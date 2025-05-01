Paris'te 1 Mayıs Gösterisinde 29 Gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride 29 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 270 noktada gösteri düzenlendi.

Paris'te, İtalya Meydanı'nda yerel saatle 14.00'te başlayan gösteri, Millet Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde, "60 yaşında emeklilik. 5 avroya döner" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, emeklilik yaşının 60'a indirilmesini ve maaşların artırılmasını talep etti.

Faşizm karşıtı sloganlar atan göstericiler, daha iyi kamu hizmeti sağlanması beklentilerini dile getirdi.

Gösteri sırasında birkaç işletmenin, otobüs durağının ve reklam panosunun camları kırıldı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmasını talep eden Filistin destekçileri de 1 Mayıs gösterisine, ellerinde Filistin bayrakları, omuzlarında kefiyeyle katıldı. Göstericiler, "Bu bir savaş değil, soykırım" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteride, sosyalist eylemciler ile siyah kıyafetler giyen bir grup arasında arbede yaşandı.

Polis, göstericilere zaman zaman cop ve biber gazıyla müdahale etti.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabından yaptığı açıklamada, bazı göstericilerin Sosyalist Partisi üyesi bir siyasetçiye yabancı cisimler fırlattığını ve sosyalist eylemcilere saldırdığını bildirdi.

Retailleau, emniyeti sağlamak için olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bazı kişileri gözaltına aldığını belirterek, yaralanan eylemcilere desteğini ifade etti.

Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Sophie Binet de X hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde yapılan 1 Mayıs gösterilerine yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını kaydetti.

Ulusal basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Paris'teki gösteride 29 kişi gözaltına alındı.