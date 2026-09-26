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Paris Savcılığı, Aisne'deki E.coli vakalarında 6 kasap hakkında soruşturma başlattı

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Paris Savcılığı, Aisne'de 2025'te 30'dan fazla kişinin zehirlendiği E.coli vakalarıyla ilgili 10 kasabın gözaltına alındığını, 6'sı hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Adli kontrol uygulanan 6 kasabın mesleğini icra etmesi yasaklandı; olayda bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Fransa'da savcılık, geçen yıl bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan E.coli bakterisine bağlı zehirlenme vakalarına ilişkin 6 kasap hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Paris Savcılığı, Aisne vilayetinde 2025 yılında 30'dan fazla kişinin zehirlendiği olaylarla ilgili olarak 10 kasabın gözaltına alındığını, bunlardan 6'sı hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında 6 kasaba taksirle ölüme sebebiyet verme, taksirle adam yaralama, başkalarının hayatını tehlikeye atma ve yasa dışı hayvan kesimi suçlamaları yöneltildi.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan kasapların, yargı süreci sonuçlanana kadar mesleklerini icra etmeleri yasaklandı.

Fransa'nın Aisne vilayetinde geçen yıl 30'dan fazla kişide E.Coli (koli basili) bakterisine bağlı gıda zehirlenmesi tespit edilmiş, 11 yaşlarında bir kız çocuğu ise hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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